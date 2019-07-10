Ele geçirilen kaçak sigaraları satan polislere gözaltı!

Mersin'de, ele geçirdikleri gümrük kaçağı sigaraları irtibatlı oldukları kişilere satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 5'i polis 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak sigaraları sattıkları tespit edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görevli 2 polis memurunun merkez Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişi ile irtibat halinde olup, birlikte hareket ederek, kaçak sigara ve akaryakıt suçları işledikleri, görev yaptıkları esnada yakalama yaptıkları kaçakçılık yapan suçlulara adli işlem uygulamayarak, ele geçirdikleri kaçak sigaraları para karşılığında irtibatlı oldukları kişilere satıp haksız menfaat sağladıklarının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan kararla takibe başlandığı, yapılan araştırmalarda, şüphelilerin suçları işlediklerine dair deliller ele geçirilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla irtibatlı 5'i polis memuru 6 kişi yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.