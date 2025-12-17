Ele geçirilen kaçak parfümün değeri dudak uçuklattı

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaçak parfüm dolum tesisi olarak kullanılan bir depo olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Depoya baskın yapan ekipler yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 2 bin 200 adet kaçak parfüm ile birlikte 80 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı parfüm esansı ele geçirdi.

Olayın ardından M.D., isimli şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.