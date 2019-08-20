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Eldivanlı kadınlar kooperatifle ürünlerini satacaklar

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalan protokol çerçevesinde Çankırı’da ‘Kadın kooperatifçiliği Çalışma Grubu’ oluşturuldu.

20 Ağustos 2019 Salı 17:17
Eldivanlı kadınlar kooperatifle ürünlerini satacaklar

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalan protokol çerçevesinde Çankırı’da ‘Kadın kooperatifçiliği Çalışma Grubu’ oluşturuldu.


İmzalanan protokol çerçevesinde oluşturulan Çankırı ili 2019 yıllık iş planı kapsamında ‘Sınırlı Sorumlu Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Tanıtım Toplantısı’ gerçekleştirildi. Kurulan kooperatifin tanıtım toplantısına Eldivan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç, Çankırı Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Solak ve kadın girişimciler katıldı. İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç, kadın girişimcilerinin sayısının artırılması çerçevesinde il genelinde eğitimler verildiğini ve iş planları hazırlandığını dile getirdi.


Eldivan ilçesinde kadınların bir araya gelerek kooperatif kurduklarını da aktaran Karakoç, “Bu çalışma bir örnektir ve Çankırı’daki tüm kadınlara bir ön ayak olacaktır” ifadelerine yer verdi. Kooperatifin tarihi hakkında bilgi veren Afife Ülkü Kavalalı, birçok eksikliklerini olduğunu, verilecek destekler sonrasında sadece Çankırı değil bir Türkiye markası olacaklarını dile getirdi.


Yerel ürünler hakkında da bilgi veren Kavalalı, bölgeye has ürünleri el emeği ile ürettiklerini de aktararak, “Özellikle biz den yeşil fasulye kurusunu dört gözle bekliyorlar. Biz de talepler doğrultusunda üretmeye devam ediyoruz. Valilik ve kaymakamlığın desteğine ihtiyacımız var. Kalifiye eleman sıkıntımız var. Üretim konusunda bir sıkıntımız yok, kadınlarımız bir birinden güzel ürünleri üretiyor. Ama bunların internet ortamında pazarlanması, defter tutumu konularında kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Kadınlarımızın mutlaka muhasebe ve internet konusunda desteğe ihtiyacı var” dedi.


Kadın girişimcilere yönelik bir kooperatifin Eldivan ilçesinde açılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Eldivan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, “Bu sevindirici fakat mevcut durumu bizleri sevindirmiyor. Yeni yönetim ile birlikte bu kooperatif hak ettiği yeri bulacaktır. Bu işe başlamak ve karar vermek bile en büyük adımdır. Bu kooperatifin yeni yönetim ile birlikte yakın bir zamanda çok daha aktif bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayacağına eminin” şeklinde konuştu.


Yapılan toplantı’da kadınların yöresel ve tamamen organik olan ürünler tanıtıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:17
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