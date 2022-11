Elden Ring, en hızlı satan Japon oyunu oldu

Şubat ayında çıktığı günden beri en çok satan oyunlar arasındaki yerini koruyan Elden Ring, bu sayede büyük bir başarıya imza attı.

Dark Souls serisinin arkasındaki isim olan Hidetaka Miyazaki ile Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin’in ortak projesi olan Elden Ring’in sattığı kopya sayısı eylül ayı itibarıyla 17.5 milyona ulaştı. Bu da oyunu tüm zamanların en hızlı satan Japonya yapımı multi-platform oyunu (Nintendo’ya özel çıkan oyunlar değerlendirmeye alınmadı) haline getirdi. Japonya yapımı oyunların oyun dünyasında ne kadar büyük bir role sahip olduğu göz önüne alındığında, bunun büyük bir başarı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

From Software’ın son harikası, bir süre daha en çok satan oyunlar arasında kalacak gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi oyun daha dün bu yılki The Game Awards’ta en çok adaylık alan iki oyundan biri olarak gündeme taşındı. Oyun, The Game Awards’ta tam dokuz dalda aday gösterildi ki bunların arasında En İyi Oyun adaylığı da bulunuyor. Elden Ring’in alacağı ödüllerle birlikte yeniden gündeme taşınarak yeni oyuncular çekmeye devam edeceği tahmin ediliyor.