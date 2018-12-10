Eldeki mürekkep lekesini çıkarma yöntemleri

ŞAMPUAN

Saç şampuanı mürekkep lekelerini elden temizlemek için en etkili yollardan biridir. Şampuanı ayrıca, su bazlı mürekkep lekelerini halı veya diğer yüzeylerden temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Ellerinizdeki mürekkep lekesine bolca şampuan sürün ve birkaç dakika bekletin. Sonra, mürekkep lekesini elinizden ovalayarak temizlemek için bir bez veya kağıt havlu kullanın. Leke tamamen çıkana kadar silme işlemine devam edin.

SİHİRLİ SİLGİ SÜNGER

Sihirli silgi, elinizdeki inatçı mürekkep lekelerinden kurtulmanız için mükemmeldir. Lekeli bölgeyi güçlü bir şekilde sürtme ihtiyacı duymadan mürekkebin çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Sihirli silginin bir köşesini suya batırın ve mürekkep lekesini elinizle hafifçe ovalamak için kullanın. Leke çıkana kadar sürtünmeye devam edin.

DİŞ MACUNU

Diş macunu, mürekkep lekelerini ellerden çıkarmanın en kolay yollarından biridir.

Mürekkep lekelerini elinizden çıkarmak için, jel içermeyen diş macuna ihtiyacınız olacaktır.Diş macunu mürekkep lekesi üzerine sürün ve birkaç dakika bekletin. Mürekkep lekesini cildinizden ovalayarak temizlemek için bir bez veya kağıt havlu kullanın.

KARBONAT VE ŞEKER

Karbonat ve şekerin hafif aşındırıcı özelliği, mürekkep lekesinin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Bir kasede, eşit miktarda şeker, karbonat ve zeytinyağını birleştirin. Karışımı lekenin üzerine uygulayın ve sürterek lekeyi çıkarın.

LİMON SUYU

Limon suyu, sitrik asit içeriğinden dolayı doğal bir ağartma maddesi olarak görev yapar ve mürekkep lekesinin de temizlenmesini sağlar.

Limonu yarıya kesin ve limonun bir yarısı ile lekeli alanı ovalayın. Leke temizlenene kadar ovalamaya devam edin.

MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

Mürekkep lekelerini elden çıkarmanın başka bir yolu da makyaj temizleyicisidir. Göz ve yüz makyaj temizleyiciler, cildinizdeki mürekkebi çıkarmada etkili olabilir.

Cildin lekeli bölgesine makyaj temizleyici uygulayın ve bir pamuk yardımıyla ovalayın. Leke gidene kadar ovalamaya devam edin.

ASETON

Ojelerinizi temizlemek için kullandığınız asetonu mürekkep lekesini elinizden temizlemek için de kullanabilirsiniz. Aseton, mürekkebin parçalanmasını ve çözülmesini sağlayarak zahmetsizce elinizden silebilir. Aseton cildinize zarar verebileceği için az bir miktar kullanmaya ve ellerinizi hemen yıkamaya özen gösterin.

Bir parça pamuğa aseton damlatın ve elinizdeki mürekkep lekesini ovalamak için kullanın. Leke temizlendikten sonra ellerinizi sabun ve su ile yıkayın. Nemlendirici el losyonu uygulayarak bitirin.

ÇAY POŞETLERİ

Çay poşetinde bulunan yağlar ve çay poşetinin yarı-aşındırıcı malzemesi cildinizdeki mürekkebi anında temizlemenize yardımcı olacaktır. Taze kullanılan çay poşetini cildinizde kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesine dikkat edin.

Elinizdeki mürekkep lekesini, kullanılmış çay poşeti ile ovalayın. Leke çıkana kadar devam edin.