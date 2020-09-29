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Aktüel Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası
Aktüel

Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:14:29 -
Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunan 1'i kadın 2 kişiye 8 yıl 4’er ay hapis ile 16 bin 660'şar lira adli para cezası verildi.

Elbistan’da 2019 yılında, polis noktasında yapılan aramada araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması gerçekleştirildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar H.B. ve Y.K. ile tutuksuz yargılanan A.K. ile M.T. ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanıklar, kullanıcı olduklarını ifade ederek beraatlarını talep etti.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunan tutuklu sanıklar H.B. ve Y.K. 8 yıl 4’er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan A.K. ile M.T.'ye ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.


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