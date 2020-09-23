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Aktüel Elbistan'da karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Elbistan'da karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:52:08 -
Elbistan'da karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı kontroller kapsamında, Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 kişinin, evlerinden ayrılarak karantina kurallarına uymadığını tespit etti.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen hastalar, Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınan ve haklarında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulanan 3 kişiden, kaldıkları süre boyunca konaklama ücreti de tahsil edilecek.

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