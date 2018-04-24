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Elbiselerinizi çamaşır suyuna kurban etmeyin

Eşyalarımızdan vazgeçmek yerine, lekeden kurtulmanın bir çaresi olmalı.Çamaşır suyu ise elbiselerin kabusu... Peki, çamaşır suyu nedir? Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? İşte tüm bu yanıtların cevabı haberimizin detayında...

24 Nisan 2018 Salı 21:34
Elbiselerinizi çamaşır suyuna kurban etmeyin

Fazla çamaşır suyu, çamaşırlarınıza zarar verebilir. Bunun yerine çamaşırlarınızı çamaşır suyunda beklettiğiniz süreyi uzatabilirsiniz. Çamaşır suyunu daima soğuk su ile kullanın.

Çamaşır suyu kullanımından sonra durulama konusuna fazla zaman verin. Çamaşır suyu kullanımından sonra durulama çok önemlidir ve bu konuya özen gösterilmelidir. Çamaşır suyunun kokusunu gidermek için çamaşırlarınızın ilk durulama suyuna birkaç damla amonyak katabilirsiniz.

Çamaşır suyu lekesi, temizliğin korkulu rüyasıdır. Kazara bir yere dökülmesi durumunda bu lekeden nasıl kurtulabileceğimizi düşünüp işin içinden çıkamıyorsanız önereceğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYUNUN KIYAFETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Temizlemesinin yanı sıra mikrop öldürme ve hijyen sağlaması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Çamaşır suyunun kumaşlar üzerindeki ilk etkisi, çamaşırları beyazlatarak kendini gösterir. Yüzeyine değdiği bir maddeyi ilk önce beyazlatır; yani ağartır. İçeriğindeki kimyasal formül, temas ettiği yüzeylerde renk açmak ya da rengini tamamen çıkarmak amacıyla formüle edilmiştir.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ ÇIKAR MI?

Çamaşır suyunun, giysilerin rengini ağartması kimyasal bir olay olduğundan bu durumun geri dönüşü yoktur. Nasıl ki yanan bir kağıt eski haline getirilemezse, rengi değişsen giysi de eski rengine döndürülemez.

Fakat çamaşır suyu lekesinin oluştuğu yeri kamufle etmek mümkündür. Küçük bir leke için giysinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz.

Lekenin oluştuğu yeri kumaş boyası ile boyayabilirsiniz. Giysiniz için uygun renkteki toz ya da krem kumaş boyası ile giysinin tümünü ya da lekenin oluştuğu yeri boyayabilirsiniz. Giysinin tümünü boyamanız daha etkili olacaktır.

Kot ya da kalın kumaşlı giysileriniz için ise eskilerin yama dediği yöntemi kullanabilirsiniz. Lekenin oluştuğu yere dilediğiniz renk ve şekilde arma dikebilirsiniz. Böylece dekoratif bir uygulama da yapmış olursunuz.

Lekenin boyutu küçükse, lekeli yeri keçeli kalemle de boyayabilirsiniz. Fakat bu yöntemi giysiyi her giydiğinizde tekrarlamanız gerekecektir.

Lekeyi herhangi bir şekilde kamufle edemiyorsanız giysinin tamamını çamaşır suyuna bastırarak rengini açmayı da deneyebilirsiniz. Fakat bu yöntemde çok dikkatli olmanız gerekir. Giysiyi uzun süre çamaşır suyunda tutmanız durumunda, giyside yıpranma hatta yırtılma olabilir. Çamaşırlarınızı hiçbir zaman bir saatten uzun süre çamaşır suyunda bırakmamalısınız.

 (haber365)

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:34
  1. çamaşır suyu lekesi
  2. temizlik ve hijyen

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