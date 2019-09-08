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Elbirliği ile uluslararası açılım

Eminevim, uluslararası katılımcıların olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nda faizsiz finansman sistemini tanıttı.

08 Eylül 2019 Pazar 10:14
Elbirliği ile uluslararası açılım

Türkiye’de Elbirliği Sistemi’ni kuran ve başarıyla uygulayarak her ay piyasaya yaklaşık 250 milyon TL nakit akışı sağlayan Eminevim, uluslararası katılımcıların olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nda faizsiz finansman sistemini tanıttı. Kültürpark’ta gerçekleşen fuarın taşıdığı önemine değinen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Farklı sektörlerden katılımcıları ve önemli yatırımcıları buluşturan fuarı, atmak istediğimiz global adım için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin öncüsü Eminevim’in hizmetleri İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ziyaretçilere anlatılıyor. Fuarda açılan stantta, Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurtdışıdan gelen ziyaretçilerin, faizsiz sistemle ev ve araç sahibi olabilme konusundaki sorularına cevap veriliyor. Farklı sektörlerden katılımcıları ve önemli yatırımcıları buluşturan fuarın, global bir adım için fırsat olarak değerlendirdiklerini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Ticaret hacmi Türkiye’de en büyük sektörler arasında olan konut sektörüne kazandırdığımız Elbirliği Sistemi’ni, bu fuarla uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı bulduk“ dedi. Fuar süresince yurtdışından gelen ve Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen katılımcılara da sesleneceklerini dile getiren Emin Üstün, Elbirliği Sistemi’nin sunduğu kolaylıkların ve inovatif bir finansman sistemi olduğunun katılımcılara anlatıldığını belirterek şöyle konuştu: “Eminevim olarak geliştirdiğimiz faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye’de 145 bini aşkın kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Konut alımında ilk sıralarda tercih edilen bir sistem haline geldi ve on binlerce kişinin sadece konut değil, arsa, arazi ve otomobil alabilmesine imkan sağladı. Ülkemizde aylık yaklaşık 1800 ev ve araç teslimatı yaparak ekonomiye 250 milyon TL civarında katkı sağlayan bir sistem oldu. Türkiye’de pazarın öncüsü ve lideri olduğumuz bu alandaki başarımızı artık global sahneye taşımak istiyoruz. Dört şubemizle hizmet verdiğimiz İzmir’de de bu önemli fuara katılarak Elbirliği Sistemi’ni uluslararası alanda tanınan bir finansman sistemi haline getirmek için ilk adımlarımızı atıyoruz.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:14
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