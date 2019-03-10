Elazığspor’da Tufan Kelleci sezonu kapattı
Elazığspor’da, Tufan Kelleci sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek.10 Mart 2019 Pazar 19:37
Elazığspor’da, Tufan Kelleci sakatlığı nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyecek.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Tufan Kelleci transfer olduktan sonra tüm maçlara ilk onbirde çıkmıştı. Gazişehir Gaziantep’le deplasmanda oynanan maçın 58. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gökhan Akkan’a bırakmak zorunda kalan tecrübeli oyuncununMR’ı çekildi. Kelleci’nin sol ayak ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.
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