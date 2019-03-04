Elazığspor'da Serhat Gülpınar dönemi



ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la anlaşmaya vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erhan Altın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar getirildi. Elazığspor Kulübünün daveti üzerine kente gelen Gülpınar, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından, takımın başında ilk idmanına çıktı. Gülpınar ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacağı duyuruldu. Ligin 24. haftasında Abalı Denizlispor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından, teknik direktör Erhan Altın'la yollar ayrılmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.