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Elazığspor'da Serhat Gülpınar dönemi

04 Mart 2019 Pazartesi 18:05
Elazığspor'da Serhat Gülpınar dönemi


ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la anlaşmaya vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erhan Altın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar getirildi.

Elazığspor Kulübünün daveti üzerine kente gelen Gülpınar, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından, takımın başında ilk idmanına çıktı.

Gülpınar ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Ligin 24. haftasında Abalı Denizlispor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından, teknik direktör Erhan Altın'la yollar ayrılmıştı.


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:05
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