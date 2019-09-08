Elazığspor, Sakaryaspor engelini tek golle aştı: 1-0 Elazığspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. haftasında Birevim Elazığspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti. Stat: Gençlik Merkezi Hakemler: Çağdaş Altay xx, Sefa Özcan xx, Murat Erölmez xx

Elazığspor:Ahmet Doğan xx, Murathan Özen xx, Yiğitcan Erdoğan xxx, Onur Alsu xx, Ahmet Burak Solakel xx, Kadir Taşoğlu xx, Kadir Bekmezci xx, Cengizhan Akgün xx (İzzet dk. 88 ?), Serdar Özbayraktar xx (Selim Enes dk. 76 x), Murat Ceylan xx (Fırat Sefa dk. 90 ?), Ömer Yıldız xx Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Abdulaziz Solmaz xx, Taşkın İlter xx (Furkan dk. 81), Umut Sözen x (Okan dk. 58 x), Ali Fırat Okur x (Erdi Can dk. 58 x), Ferit Erişci xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Ümit Yasin Arslan xx, Yaser Hacımustafaoğlu xx Gol: Yiğitcan (dk. 57) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Serdar, Ahmet Doğan, Murat Ceylan, Sefer Yılmaz (Elazığspor), Ali Fırat, Taşkın, Canberk (Sakaryaspor)

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