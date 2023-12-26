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Yaşam Elazığlılar Malatya'yı es geçecek
Yaşam

Elazığlılar Malatya'yı es geçecek

Yeniakit Publisher
2023-12-26 01:11:00 -
Elazığlılar Malatya'yı es geçecek

Yapılan yeni proje tamamlandıktan sonra Elazığlılar Batı'ya Malatya'ya uğramadan gidecek.

Malatya'nın Yeşilçam Caddesi'ni ve Güldal Akşit Bulvarı'nı Kuzey Kuşak Yolu'na bağlayacak olan yol çalışmaları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımıyla devam ediyor.

Başkan Gürkan, Kızılırmak Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, "Kuzey Kuşak Yolu, hem seyahat hem zaman tasarrufu hem de güvenli erişim noktasında önemli bir görevi yerine getirecektir. Yol medeniyettir. Hizmet alanında medeniyetle tanışmanın en önemli unsuru yolların ve kavşakların bir an evvel yapılmasıdır. Biz göreve geldikten sonra alternatif yollar olan Danişment Gazi Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı, Anayurt Bulvarı, Güldal Akşit Bulvarı'nı yaptık. Kuzey Kuşak Yolu ve Güney Kuşak Yolu ile beraber şehrin trafiğini rahatlatacak temel yatırımların en kısa sürede bitirileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Gürkan, kamulaştırma, altyapı ve üstyapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü belirterek, "500'ün üzerinde konutun, 1000'e yakın arsanın ve 150'ye yakın bağımsız bölümün kamulaştırılması yapıldı. Bir taraftan kamulaştırma bedelleri ödenirken, diğer taraftan altyapı ve üst yapı çalışmaları birlikte yürütüldü. Malatya'mıza hayırlı olsun. İnşallah şehrimiz, geçmişinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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