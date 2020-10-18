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Aktüel Elazığlı şehitler adına Mali'de su kuyusu açıldı
Aktüel

Elazığlı şehitler adına Mali'de su kuyusu açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:21:17 -
Elazığlı şehitler adına Mali'de su kuyusu açıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İnsani Yardım Derneğince (İHH) Elazığlı şehitleri adına Mali'de su kuyusu açıldı.

İHH İnsani Yardım Derneği, yardımlarını dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurlara ulaştırmayı sürdürürken, bir yandan da sosyal ihtiyaçları gidermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Elazığ İHH'nin girişimleriyle Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Afganistan ve Arakan başta olmak üzere ihtiyaç duyan bölgelerde 30 su kuyusu hizmete sunuldu.

Son olarak Mali'de açılan su kuyusu, yerel halkın sevinç gösterileri arasında açıldı.

Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, yaptığı açıklamada, iyilik adına yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

İHH'nin, kurulduğu günden bugüne ırk, din, dil, mezhep ayrımı yapmadan yurt içi ve dışında, herkesin yardımına koştuğunu kaydeden Kılıç, şunları söyledi.

"Sadece yardım çalışmalarıyla kalmamakta sosyal ihtiyaçları da gidermeye çalışmaktayız. Bu kapsamda başta Afrika olmak üzere dünyanın dört bir yanında içme suyuna ihtiyaç duyan mazlum coğrafyalarda su kuyuları açmaktayız. Hayırseverlerin katkılarıyla şu ana kadar açtığımız kuyu sayısı 30 olmuştur. Son kuyumuz ise Afrika'nın Mali ülkesinde açılmıştır. Bütün hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz."

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