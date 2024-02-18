'Elazıgesob' mesajına dikkat! Sakın tıklamayın
İstanbul'da yaşayan birçok vatandaşın cep telefonuna 'Elazıgesob' ismiyle mesajlar gönderildi.
İstanbul'da birçok vatandaşın cep telefonuna 'Elazıgesob' adıyla mesajlar gönderildi. Vatandaşlara mesaj gönderen dolandırıcılar, mesaj içeriğine Türk Ceza Kanunundan bazı kanun maddelerini ve bir link ekleyerek, tıklanması halinde birçok kişisel bilgiyi ele geçiriyor.
DOLANDIRICILARDAN YENİ OYUN
OdaTV'nin haberine göre kısa mesaj aracılığıyla dolandırıcılık yöntemini sürdüren sahtekarlar 'Elazıgesob' adı ile gönderdikleri mesajlarda "Ankara 3. Ağır Ceza mahkemesince tarafınıza açılmış dosya detaylarına uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullanıyor.