  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ’dan, deprem bölgesine destek

Bingöl’de meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ’dan gönüllü ekipler de göreve gitti, ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:36:25 -
Elazığ’dan, deprem bölgesine destek

Bingöl’de meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ’dan gönüllü ekipler de göreve gitti, ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.


İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği, Bingöl Karlıova’da yaşanan depremin ardından bölgeye gitti. Depremin ağır hasar verdiği köylere ulaşan gönüllü ekipten Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Mustafa Gökmen kontrolünde yardım kolileri ve gerekli yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdı. İHH’nın gönüllü ekibi ayrıca, AFAD ile koordineli bir şekilde çalışma yaparak çadır kurulumuna da yardım etti.


Ekibimin sorumlusu Mustafa Gökmen, her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, Bingöl’e giderek kurtarma ve yardım ekibinde yer alan gönüllülere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı