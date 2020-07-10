Elazığ'daki Berm Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinin Gemetepe köyündeki Berm Dağlarının eteğinde bulunan Berm Gölü doğal güzellikleri ile turizme kazandırılmayı bekliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ AA muhabirine, ilin doğa harikalarından Berm Gölü'nün krater gölü olduğunu söyledi.

2000 rakımlı Berm Dağı'nın eteğinde oluşan gölün doğası, çevresindeki yaylaları ve şelaleri ile ilgi gördüğünü ifade eden Demirdağ, Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak gölde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Demirdağ, turizme kazandırılması halinde gölün önemli bir konuma sahip olacağını kaydetti.

Köy muhtarı Samet Ersöz de, kalp şeklini andıran Berm Gölünün el değmemiş doğası ve konumu ile eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Gölün dışarıdan herhangi bir su kaynağı ile beslenmediğini dile getiren Ersöz, yetkililer tarafından yapılacak çalışma ile gölün turizme kazandırılmasını istediklerini aktardı.

Ersöz doğaseverleri gölü ziyarete beklediklerini belirtti.





