  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aktüel

Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:35:14 -
Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 23 ABB 922 plakalı otomobil 2. Harput Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran Gökmen Ö. idaresindeki 23 LF 948 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Gökmen Ö. idaresindeki otomobil savrularak önünde duran Akın K. yönetimindeki 23 HZ 652 plakalı hafif ticari araca, o da önündeki Zeki Ş. idaresindeki 23 HP 397 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Gökmen Ö'nün kullandığı otomobilde koltukların arasına sıkışarak hafif yaralanan yaşlı bir adam çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı adama sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti
Gündem

Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içen öğretmen büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı