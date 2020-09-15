Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 23 ABB 922 plakalı otomobil 2. Harput Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran Gökmen Ö. idaresindeki 23 LF 948 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Gökmen Ö. idaresindeki otomobil savrularak önünde duran Akın K. yönetimindeki 23 HZ 652 plakalı hafif ticari araca, o da önündeki Zeki Ş. idaresindeki 23 HP 397 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Gökmen Ö'nün kullandığı otomobilde koltukların arasına sıkışarak hafif yaralanan yaşlı bir adam çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı adama sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.