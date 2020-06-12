  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da yerleşim yerlerine inen dağ keçileri görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:32:29 -
Elazığ'da yerleşim yerlerine inen dağ keçileri görüntülendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde dağ keçileri yerleşim yerlerine indi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, vatandaşlar tarafından Palu Kalesi yakınlarında görüntülendi.

Arkadaşıyla doğada gezintiye çıkan 52 yaşındaki Yavuz Beyaz'ın cep telefonuyla kayıt altına aldığı 7 dağ keçisi, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palu'da doğup, büyüdüğünü ancak ilk kez yerleşim yerlerinin yakınında dağ keçisi gördüğünü belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı