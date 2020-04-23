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Aktüel

Elazığ’da Vefa ekipleri, çocuklara bayrak dağıttı

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vefa Sosyal Destek ekipleri, mahalle mahalle gezerek çocuklara bayrak dağıttı.

2020-04-23 15:43:05 -
Elazığ’da Vefa ekipleri, çocuklara bayrak dağıttı

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vefa Sosyal Destek ekipleri, mahalle mahalle gezerek çocuklara bayrak dağıttı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı şekilde kutlandı. Bu kapsamda Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek ekipleri de mahalle mahalle gezerek vatandaşların evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunup, çocuklara bayrak dağıttı. Bayrak dağıtan ekipleri gören çocuklar, heyecan ve mutluluk yaşadı.

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