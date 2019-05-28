Elazığ’da, vatandaşlar keneye karşı uyarıldı

Elazığ’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında vatandaşlar keneye karşı uyarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaz aylarının gelmesiyle birlikte Elazığ ve bölgesinde baş gösterebilecek kene vakalarına karşı uyarıda bulundu. Mollakendi Beldesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında aynı zamandabitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele konularında dabilgi verildiği aktarıldı. Bilgilendirme toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürlü Turan Karahan,Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz Ataş, teknik personel ve vatandaşlar katıldı.

Kenelere karşı vatandaşları uyaran İl Tarım Turan Karahan, “Dünyada 800’ün üzerinde kene türü bulunuyor. Keneler genel anlamda mesken keneleri ve mera keneleri olarak iki ana gurupta inceleniyor. Yuvaya bağlı mesken keneleri fare delikleri, kuş yuvaları, ahır duvarlarındaki çatlaklar gibi yerlerde bulunarak konaklarını burada beklerler.Mera keneleri ise orman, çalılık, çayır, çöl gibi geniş alanlarda yaşamlarını sürdürürler. Hastalık etkenlerini taşıyan kene türleri daha çok bu tür kenelerdir” dedi.

Kene ile mücadeleye değinen Karahan, “Kene ile mücadele sadece evcil hayvanlar üzerinden yapılabilir. Kene sayısını azaltmak için evcil hayvanları ortalama 25 günde bir akarisit ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Kullanılan ilaçların ete ve süte kalıntı bırakmamasına da dikkat edilmelidir. Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken kenelerin vücuda girmesini engellemek için mümkün olduğunca vücudu örten giysiler giyinmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve kenelerin rahat görünebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir” diye konuştu.