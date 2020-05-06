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Aktüel

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:50:28 -
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki kontrol noktasında uygulama gerçekleştiren ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada, arka koltuk altına gizlenmiş 5,4 kilogram esrar buldu.

Otomobilde bulunan sürücü M.B. ile kadın yolcu Ç.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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