Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından belirlenen bir araca yapılan operasyonda 5 kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler G.Y. ve E.G.T’nin uyuşturucu nakli yapacağı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden ekipler, şehir girişinde operasyonla durdurdu. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada zulalanmış şekilde 5 kilogram kubar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin ifadelerinin arından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.