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Yerel Elazığ'da tütün ve çay operasyonu
Yerel

Elazığ'da tütün ve çay operasyonu

Elazığ'da 1,1 ton kaçak tütün ile 450 kilogram çay ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:29:00 -
Elazığ'da tütün ve çay operasyonu

Elazığ'da kaçak çay ve tütün ürünleri ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, bir araçta kaçak 450 kilogram çay, 100 bin makaron, 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 1015 paket sigara, 483 paket pipo tütünü, 675 paket elektronik sigara tütünü, 686 paket puro ve 20 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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