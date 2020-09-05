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Aktüel Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 18:40:34 -
Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yük treninin çarptığı traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Malatya'dan Diyarbakır yönüne giden yük treni, merkez Hankendi köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte tarladan dönen Sedat Gür'ün kullandığı plakasız traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken traktör sürücüsü Gür, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gür, hastaneye kaldırıldı.



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