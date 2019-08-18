0553 313 94 23

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

18 Ağustos 2019 Pazar 20:18
Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahattin Dikmen (28) idaresindeki 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araç, Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 44 AG 068 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü Dikmen'in yara almadan kurtulduğu kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 20:18
  1. Elazığ
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisaspor hazırlık maçında Somaspor’a 4-1 yenildi
    1. Manisaspor hazırlık maçında Somaspor’a..
    2. Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
    3. Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
    4. Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE..
    5. Hatayspor - Altınordu maçının ardından
    6. Tokat’ta başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    7. Almanya'da "Dua ile birlikte okula..
    8. Futbol: Süper Lig
    9. Cirit: "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler..
    10. İsmail Saymaz'ın Ensar Vakfı yalanı..
    11. Hakkari Valiliğinden patlama açıklaması
    12. Manisaspor'a puan silme cezası
    13. Cirit: "(Bazı baroların adli yıl..
    14. Kaza yerindeki jandarma aracına..
    15. Bojan Saranov, Karagümrük’te
    16. Hatay’da orman yangını
    17. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zarar..
    18. Şemdinli'de sivil aracın geçişi..
    19. "Esnafın zararı kısa sürede..
    20. Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte..
    21. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan..
    22. Sinir sıkışması nedir? Sinir..
    23. "Hindistan'ın nükleer cephaneliği..
    24. Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası
    25. TİKA gönüllüleri Senegal'e "yağmurla"..
    26. Derbi maçında kan aktı! Ölü ve..
    27. A vitamini nedir? A vitaminin vücuduma..
    28. AK Partili Metiner’den Gülerce’ye..
    29. Serinlemek için girdiği baraj gölünde..
    30. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım