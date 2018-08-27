Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EG 217 plakalı otomobil ile 34 GCA 94 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.