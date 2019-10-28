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Yerel

Elazığ'da trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

2019-10-28 13:33:00 - 2019-10-28 13:42:23
Elazığ'da trafik kazası! 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgi göre, Elazığ- Baskil kara yolunun 35. kilometresinde Serkan Uçar'ın kullandığı 44 FJ 606 plakalı otomobil, Kürşatlar köyünün Bölücük mezrasından ana yola çıkmaya çalışan Nihat Kürşat idaresindeki 23 ES 970 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Uçar ve Kürşat ile Sebahat Kürşat ve Kaan Efe Çiçek yaralandı.

Sürücü Nihat Kürşat, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

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