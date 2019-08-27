0553 313 94 23

Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı

27 Ağustos 2019 Salı 10:28
Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Cezaevi dış koordinasyon yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:28
  1. Elazığ
  2. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Besni Belediyesi’nden ulaşım hizmeti
    1. Besni Belediyesi’nden ulaşım hizmeti
    2. Başkan Tekin Pazaryerispor sporcuları..
    3. Amazon.com.tr'de okula dönüş..
    4. Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı..
    5. Anadolu Isuzu’dan, Prilep..
    6. Pompalı tüfekle eşini vurup intihara..
    7. Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    8. Pazaryeri Belediyesi’nden kaldırım..
    9. Azez’de bomba patladı: 2 ölü, 9 yaralı
    10. Başkan Çetin’den Kaymakam Yıldız’a..
    11. İşte 8 teröristin etkisiz hale..
    12. "Olumlu gelişmelerin anahtarı..
    13. Su Kayağı Tutkunları Osmangazi’de..
    14. Uzmandan “burun kanaması” uyarısı
    15. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    16. Mersin'de kan donduran olay! Önce..
    17. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman..
    18. Zam beklentisinde son viraj
    19. Büyükçekmece Belediyesi Meslek..
    20. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 11..
    21. Elazığ’da PKK/KCK Operasyonu: 5 gözaltı
    22. Alternatif Bank'a Stevie'den 4 ödül
    23. Tek yumurta ikizleri aynı gün obezite..
    24. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü
    25. TSK’dan "Zaferin Ayak Sesleri" klibi
    26. (Özel) Esenyurt’ta rezidansta yangın..
    27. (Özel) Bir yıllık emeğe tüfekli koruma
    28. GÜNCELLEME - Tunceli'de iki terörist..
    29. Ankara'da okul servis ücretlerine..
    30. Trump ve Merkel'le Fransa'da görüştü
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!