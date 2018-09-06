Elazığ'da tehlikeli gerginlik sürüyor! Halk yeniden toplandı

Elazığ'da, dün bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedilmesi üzerine tekrar toplanan mahalle sakinlerini Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz dağılmaları konusunda ikna etti.

İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım'ın Suriyeli bir grup tarafından darbedilmesini protesto etmek isteyen mahalle sakinleri akşam caddede tekrar toplandı.

Bunun üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, mahalle sakinleri ile caddedeki bir kıraathanede görüştü.

Mahalleliyi yaşanan gerginliğe son vermeleri konusunda ikna etmeye çalışan Yanılmaz, yaptığı konuşmada, ülkelerindeki iç savaştan dolayı yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Suriyelilere insanlık gereği ülke olarak kucak açtıklarını belirtti.

Hiçbir Suriyelinin gösterilen bu iyi niyeti suistimal edemeyeceğini ifade eden Yanılmaz, şunları söyledi:

"Bizim huzurumuzu bozacak olan kim olursa olsun biz buna müsade etmeyiz, kim olursa olsun. İster içimizden, ister dışımızdan, huzuru bozanlara asla müsade etmeyeceğiz. Yarından itibaren Sanayi Mahallesi başta olmak üzere Elazığımızın bütün alanlarında emniyetimiz bu konuların üzerine üzerine giderek daha dikkatli sonuçlar alacak."

Yanılmaz'ın konuşmasının ardından ikna olan mahalle sakinleri caddeyi boşalttı.

Zaman zaman sokak aralarında yaşanan gerginliğe ise çevik kuvvet polisleri müdahale ederek vatandaşları sokak aralarında toplanmamaları konusunda uyardı.

ESNAF DARP EDİLMİŞTİ

Elazığ'da, dün Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım, kavga eden Suriyelileri ayırmak istemiş, bunun üzerine Yıldırım ile Suriyeliler arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüştü.

Yıldırım'ın Suriyeliler tarafından darbedilmesi üzerine olayı gören mahalleli, Suriyelilere müdahale etmiş, gittikçe kalabalıklaşan mahalleli caddeyi trafiğe kapatarak taşkınlık yaptıkları öne sürülen Suriyelilerin kentten ayrılmasını istemişti.

Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, vatandaşları sakinleştirmeye çalışmıştı.