THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elazığ'da 'tatlı' festival

Elazığ'da ilki düzenlenen çikolata ve kahve festivalinde renkli görüntüler yaşandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:37
Elazığ'da 'tatlı' festival

Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından Elazığ Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen festivale, yurt içinden ve yurt dışından kahve, çikolata, tatlı ve içecek üretimi yapan 60 firma katıldı. 

Renkli görüntülerin yaşandığı festivale katılanlar, birbirinden lezzetli çikolata ve kahvelerin tadına baktı. 

GELDER Başkanı Fuat Ülger yaptığı açıklamada, 2 gün sürecek festivale insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. 

''HER YIL YAPMAYI PLANLIYORUZ''

Elazığ'da ilki düzenlenen çikolata ve kahve festivalini geleneksel olarak her yıl yapmayı planladıklarını ifade eden Ülger, şöyle dedi:

"Uluslararası bir organizasyona imza atıyoruz. İl dışından ve yurt dışından gelen 60'a yakın firma burada vatandaşlarımıza kahve, çikolata, pasta gibi çeşitli yiyecek ve içecekleri ikram ediyorlar. Burada dünyaca ünlü firmalar aracılığıyla Elazığ'ı önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtma amacındayız."

''YABANCI ÇİKOLATA HAYRANLIĞINI BIRAKMAMIZ GEREKİYOR''

Bir firmanın yetkilisi Ahmet Danabaş ise vatandaşların festivale gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. 

Türkiye'de kahve kültürünün giderek yaygınlaştığını ve saf çikolata üretiminin ise daha iyi noktalara geldiğini vurgulayan Danabaş, şunları kaydetti:

"Yabancı çikolata hayranlığını bırakmamız gerekiyor. Artık kendi ürettiğimiz ürünleri tüketmemiz ve bu üretimleri yapacağımız tanıtımlarla tüketiciye daha iyi bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Bu tür organizasyonlarla tüketiciye üretimlerimizi sunarak, yerli üreticilerinde bu piyasada olduğunu hissettirmek durumundayız." 

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:37
  1. Elazığ
  2. gelder
  3. çikolata ve kahve festivali

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oksijenli suyun 6 ilginç kullanım alanı
    1. Oksijenli suyun 6 ilginç kullanım alanı
    2. Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    3. Makam aracı sünnet arabası oldu
    4. Ebeveynlerin internete düşkünlüğü..
    5. Afrin'den izne gelmişti... Trafik..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül yorumu!
    7. İran'da o gazetenin yönetmeni tutuklandı
    8. Elazığ'da 'tatlı' festival
    9. Karpuz kanseri önlemeye yardımcı oluyor
    10. Ayak kokusunu gideren 10 yöntem
    11. ÇAYKUR'da sürpriz istifa!
    12. Canan Karatay: "Meyve suları alkolden..
    13. Kars'ta aranan 50 kişi yakalandı
    14. Dede ve ninelere sağlık kontrolü
    15. Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip..
    16. Bakan müjdeyi verdi: 5 bin kişi alınacak
    17. Ticaretin yeni merkezi TEM 34..
    18. YSK'dan flaş açıklama
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı..
    20. Almanya'dan skandal karar! Bakanın..
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    SP liderinden manidar açıklama!
    SP liderinden manidar açıklama!