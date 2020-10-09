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Aktüel Elazığ’da tarihi camilerden depremin izleri siliniyor
Aktüel

Elazığ’da tarihi camilerden depremin izleri siliniyor

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde hasar gören tarihi camilerden, güçlendirme, onarım ve restorasyon çalışmaları ile depremin izleri siliniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:45:00 -
Elazığ’da tarihi camilerden depremin izleri siliniyor

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki, 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremde konut ve iş yerlerinin yanı sıra tarihi camiler de hasar gördü.

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Akkoyunlu dönemi eseri Sarahatun ve Osmanlı dönemi Ağa camileri, kent merkezindeki Osmanlı dönemi İzzet Paşa, Hasan Tahsin Paşa, Çarşı, Saray ve Kesrik Yukarı camileri ile Mollakendi beldesindeki 4. Murat Camii depremde gördüğü hasar nedeniyle ibadete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ata yadigarı camilerin yeniden cemaatle buluşması için güçlendirme ve onarım çalışmalarının yanı sıra gerekli görülen bazı camilerde ise restorasyon işlemi başlatıldı.

Ağa Camii’nde çalışmalar tamamlanırken, diğerlerinde ise çalışmaların 2020 yılı sonu itibarıyla bitirilmesi planlanıyor.

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