Elazığ’da su ürünleri av yasağı denetimi

Su ürünlerinin av yasağı başlaması nedeniyle Elazığ’da denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından, 1 Nisan’da başlayan su ürünleri av yasağı ile ilgili denetimler başladı. Denetimler kapsamında oluşturulan ekiplerin merkez ve ilçelerde 4 tekne ile çalışma yaptığı bildirildi. Denetimler kapsamında balıkçıların teknelerinin kesinlikle suda bulundurmaması gerektiğine dikkat çekildi.Başlayan denetimlere İl Müdürü Turan Karahan ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan’da katıldı. Elazığ-Tunceli arasında Pertek Feribot İskelesi civarında gerçekleştirilen ilk denetimde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenildi.

1 Nisan itibariyle av yasağının başladığını aktaran İl Müdürü Turan Karahan;" Üç tarafı sularla çevrili olan ilimiz 68 bin hektar su yüzeyine sahip. Elazığ, Türkiye’de yetiştiricilikte iç sularda en fazla alabalık üretimi yapan iller arasında birinci sıradadır. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olması için av yasağı döneminde bütün balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi ve kesinlikle suda bulundurulmaması gerekiyor"dedi.

Av yasağı süresince 4 tekne ile hem ilçelerde hem de merkezde denetimlere başladıklarını anımsatan Karahan, yasağa uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını kaydetti.