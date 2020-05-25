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Aktüel

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:20:34 -
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Motosikletli polis timlerince durdurulan iki otomobilde izinsiz sokağa çıkan 5 kişi tespit edildi.

Araçlarda yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.

İki kişi hakkında ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli işlem yapıldı.


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