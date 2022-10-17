  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Yerel

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 13:41:00 -
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Edinile bilgiye göre, F.D. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma ardından silahlı kavgaya dönüştü ve F.D. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23