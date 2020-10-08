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Aktüel Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:47:46 -
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakiraz beldesi 149. Sokak'ta bulunan bir işletmenin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgada ağır ayarlanan Zeki Balcı, kaldırıldığı Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.


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