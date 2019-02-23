Elazığ’da "Sağlıklı Yaşam" semineri

Elazığ’da kadınlara yönelik "Sağlıklı Yaşam" semineri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından kadınlara sağlık semineri verildi. Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten’in organize ettiği seminere konuşmacı olarakBeslenme ve Diyet Uzmanı Neslihan Yumakgil, Psikiyatrist Zeynep Elyas Kaya,Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Karhan Demir, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş yer aldı. Alanında uzman hekimler kadınlara yönelik faklı konularda bilgiler aktardı.

Rahim ağzı, meme kanseri gibi taraması yapılan henüz gelişmeden ortaya konan ve önlenen bilen bir kanser olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum UzmanıOp. Dr. Emine Karhan Demir,“Rahim ağzı kanserinde kişinin hiçbir şikayeti yokken rahimin ağzından aldığımız parçalar ile birkaç yıl içerisinde kansere dönüşecek hücreleri görüyoruz. Çok basit bir rahim ağzı ameliyatı veya hiç ameliyat bile olmadan bir takım tedbirler ile bunun önüne geçebiliyoruz” dedi.

“Taramalarının çok büyük önemi var”

Taramaların çok büyük önemi olduğunu belirten Demir, “Kanser taraması olması için kişinin cinsel aktif olması lazım. Meme bağırsak tiroit için bunları söylemiyoruz. Rahim ağzında oluşan virüs cinsel yol ile bulaşan bir virüs. Bakire birine rahim ağzı kanseri taraması yapmıyoruz. Kişi cinsel olarak aktifsebir yıl sonra tarama programına alınır. 30 yaşına kadar taramalarda sadece sürüntü alıyoruz. Riskli bir durum varsa riskin derecesine göre yakın takip yada ameliyat gibi önlemler alıyoruz. Riskli değilse 3 senede bir yapılır. Amacımız risk sınıfını belirlemek. Kanser teşhisi koymak yetine kimler riskli grupta onu belirleyelim. Yakın takibe alıp küçük operasyonla önlemimizi alalım” diye konuştu.

2004’den beri tüm dünyada kullanılmaya başladığının altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş ise;"2014’den beri Türkiye’de uygulanmaktadır. Doğu olarak yaklaşık 2 aydır hastanemizde bizde başladık. Ameliyatsız bir tekniktir. Endoskopi ile yapılan bir tekniktir. Hasta yarım saat uyutularak yapılan bir işlemdir. Yüze yapılan botoks gibi mideye yapılmaktadır. Mide kasındaki açlık hücrelerine tokluk hissi veriyoruz.4 ile 6 ay arasında bir etki süresi vardır”ifadelerini kullandı.

“6 ayda 4 ile 20 kilo verme ihtimaliniz var”

Amacın diyete yardımcı olmak olduğunu altını çizen Tekeş, “Hem zayıflamanıza alışkanlık oluşturur hemde az yiyerektokluk hissi olmuşuna yol açar. Diyet yapmanızda size yardımcı oluyoruz. 6 ayda 4 ile 20 kilo verme ihtimaliniz var. 6 ay sonra bir seans daha yapılabilir. 150-130 kiloluk bir hastaya yapmıyorum. Vücut endeksiboy ve kilo30 ile 35 olanlar arasına yapıyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.