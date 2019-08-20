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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

20 Ağustos 2019 Salı 21:52
Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere yönelik bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:52
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