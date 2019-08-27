Elazığ’da PKK/KCK Operasyonu: 5 gözaltı Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda“Cezaevi Dış Koordinasyon Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden propaganda yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda“Cezaevi Dış Koordinasyon Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden propaganda yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde 5 adres belirlenerek bugün operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonun örgütün "Cezaevi Dış Koordinasyon Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik olduğu belirtildi.

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