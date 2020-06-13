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Aktüel

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:41:19 -
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eşref Aygün idaresindeki 23 KB 778 plakalı otomobil, Yolçatı kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Abdülaziz Yıldız'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralan sürücü Aygün ise hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı.


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