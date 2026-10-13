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Yerel Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Yerel

Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Elazığ-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesi Durmuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetiminde 34 LB 3260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada araçta sıkışan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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