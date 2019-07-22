Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
Vedat Dalokay Caddesi'nde Melih Tosun'un (20) kullandığı otomobil kaldırıma çarparak devrildi.
Devrilen otomobil kaldırımdaki üç ağaca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada sürücü Tosun ve otomobildeki bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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