Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Elazığ'da devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Vedat Dalokay Caddesi'nde Melih Tosun'un (20) kullandığı otomobil kaldırıma çarparak devrildi. Devrilen otomobil kaldırımdaki üç ağaca çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Tosun ve otomobildeki bir kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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