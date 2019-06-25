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Elazığ’da ‘Öğrenme Şenlikleri’ sergisi

Elazığ’da ‘ Öğrenme Şenlikleri’ sergisi açıldı.

25 Haziran 2019 Salı 18:57
Elazığ’da ‘Öğrenme Şenlikleri’ sergisi

Elazığ’da ‘ Öğrenme Şenlikleri’ sergisi açıldı.


Elazığ Valiliği koordinasyonun daİl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Öğrenme Şenlikleri’ sergisi eski valilik önünde açıldı.3 günsürecek olan sergideHalk Eğitim Merkezlerin açılan kurslarda hazırlanan ele emeği göz nuru ürünler sergilenirken, kurumlarda stant açtıb


Öğrenme Şenlikleri’ sergisinin üç gün boyunca süreceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “ Bugün gerçekleştirdiğimiz el emeği göz nuru ürünlerimi, hayat boyunca öğrendiğimiz işlerin birer sergisidir. Bu işlerin yapılışındaher birinde en üst seviyede emek, çaba ve gayret var. Hepsinde birer hikaye var. Destek ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarına, emeği geçen halk eğitim merkeziil ve ilçe müdürlüklerine, destek vererek katkı sunan tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum"dedi.


Sivrice Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden Rahime Akbaş ise, “ 3 gün boyunca öğrenme şenliklerimiz var. Bizler de burada bulunacağız.Standımızda rölyef çalışmaları, tel kırma saatler ile ilgili çalışmalar, resim çalışmaları, çocuklar için yöresel kıyafetler ve seramik çalışmalarımız bulunmaktadır"diyerek bilgi verdi.


Sergi açılışına, Vali Yardımcıları Uhut Emre Koyuncu ile Mehmet Fevzi Dönmez, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:57
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