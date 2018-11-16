THY- Banjul
0553 313 94 23

Elazığ’da midibüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Yağış nedeniyle yoldan çıkan midibüsün şarampole uçması sonucunda 17 kişi yaralandı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:50
Elazığ’da midibüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Elazığ-Malatya yolunun 30. kilometresinde Gözeli Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Günbattı idaresindeki 23 LV 028 plakalı yarım otobüs olarak bilinen midibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 27 yolcunun bulunduğu midibüste 17 kişi yaralandı. 

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. 
Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. 
Polis kaza yerinde inceleme yaparken, midibüsün Malatya'dan Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:50
  1. Malatya
  2. Diyarbakır
  3. Elazığ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takım otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
    1. Takım otobüsü kaza yaptı! Ölü ve..
    2. MHP, 9 belediye başkan adayını..
    3. Gözlükteki çizikleri 5 dakikada..
    4. Van'da PKK'lı hainlerden yardım..
    5. Savaş mağdurlarına destek için..
    6. Türk Büyükelçi kaza yaptı! Ölü ve..
    7. AVM'ler hastalık yayıyor!
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump..
    9. Fast food’un faydalarını bilmeyenler..
    10. Ekonomik savaş sona mı eriyor?
    11. Türkiye'yi şikayet eden PKK yandaşları..
    12. 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğu..
    13. Aydede Sendromu nedir?
    14. Marsilya'da çökme tehliklesine karşın..
    15. Anne babası hayatta öksüz/yetimler
    16. Toplantıya giden AK Parti'liler kaza..
    17. Sözde 'yaptırım' uygulanıyor:..
    18. İzmir merkezli 16 ilde uyuşturucu..
    19. Elazığ'da feci kaza! Çok sayıda yaralı..
    20. Kosova Büyükelçisi Kılıç kaza yaptı
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı