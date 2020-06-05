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Aktüel

Elazığ’da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:56:17 -
Elazığ’da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi Elazığ’da da hisseden vatandaşlar o anları anlattı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da saat 21.06 sıralarında merkez üssü Malatya Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ’da da şiddetli bir şekilde hissedilirken, vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı. Depremi hisseden vatandaşlardan Mehmet Duman, "Korkudan dolayı dışarı çıktık. Deprem iyi salladı” dedi.



Deprem olduğunu ve bundan dolayı dışarı çıktığını ifade eden başka bir kişi ise, “Ben evde yatıyordum. Deprem çok korkutucuydu. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah beterinden saklasın” diye konuştu.

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