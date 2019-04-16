Elazığ’da kuvvetli yağış etkisini gösteriyor Elazığ’da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Elazığ’da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin dünden itibaren uyardığı kuvvetli yağış Elazığ’da bugün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Akşamüzeri başlayan ve devam eden yağış nedeniyle bazı caddeler su birikintileri oluştu.Yetkililer su baskınları ve sele karşı uyarıda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.