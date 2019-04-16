Elazığ’da kuvvetli yağış etkisini gösteriyor
Elazığ’da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.16 Nisan 2019 Salı 20:35
Elazığ’da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Meteorolojinin dünden itibaren uyardığı kuvvetli yağış Elazığ’da bugün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Akşamüzeri başlayan ve devam eden yağış nedeniyle bazı caddeler su birikintileri oluştu.Yetkililer su baskınları ve sele karşı uyarıda bulundu.
YORUM YAZ