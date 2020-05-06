Elazığ’da kurtlar, 120 koyunu telef etti

Elazığ’da bir köye gelen kurtlar girdiği ağılda 120 koyunu telef etti.

Olay, önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Esenkent Köyünde aç kalan kurt sürüsü Halil Karadoğan’ın ağılına girdi. Kurtlar, ağılda bulunan 230 hayvandan 120’sini telef etti. Yaklaşık 200 bin TL’lik zarara yol açan kurtlar, aileyi de mağdur etti.

Olayla ilgili bilgi veren Esenkent Köy Muhtarı Ercan Aybar, “2 gün önce eniştemin ağılına aç kalan kurtlar girdi. Ağılda bulunan 230 koyundan 120 tanesi telef oldu. Eniştem Halil ciddi manada mağdur durumdadır. Telef olan koyunları boş alanda kepçe ile çukur açıp gömdük.Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.