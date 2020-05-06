  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ’da kurtlar, 120 koyunu telef etti

Elazığ’da bir köye gelen kurtlar girdiği ağılda 120 koyunu telef etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:08:35 -
Elazığ’da kurtlar, 120 koyunu telef etti

Elazığ’da bir köye gelen kurtlar girdiği ağılda 120 koyunu telef etti.


Olay, önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Esenkent Köyünde aç kalan kurt sürüsü Halil Karadoğan’ın ağılına girdi. Kurtlar, ağılda bulunan 230 hayvandan 120’sini telef etti. Yaklaşık 200 bin TL’lik zarara yol açan kurtlar, aileyi de mağdur etti.


Olayla ilgili bilgi veren Esenkent Köy Muhtarı Ercan Aybar, “2 gün önce eniştemin ağılına aç kalan kurtlar girdi. Ağılda bulunan 230 koyundan 120 tanesi telef oldu. Eniştem Halil ciddi manada mağdur durumdadır. Telef olan koyunları boş alanda kepçe ile çukur açıp gömdük.Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı