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Gündem Elazığ'da korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor
Gündem

Elazığ'da korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:32:00 -
Elazığ'da korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü mevkiindeki dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanda devam eden yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

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