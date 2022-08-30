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Aktüel Elazığ'da kaza: 3 yaralı
Aktüel

Elazığ'da kaza: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 22:29:00 -
Elazığ'da kaza: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkisinde, E.S'nin kullandığı 10 YS 292 plakalı otomobil, S.D'nin kullandığı 23 HR 691 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazad 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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