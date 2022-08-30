Elazığ'da kaza: 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkisinde, E.S'nin kullandığı 10 YS 292 plakalı otomobil, S.D'nin kullandığı 23 HR 691 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazad 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.