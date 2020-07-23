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Elazığ'da kaybolan kurbanlık 300 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:06:42 -
Elazığ'da kaybolan kurbanlık 300 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaybolan kurbanlık 300 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince drone ile bulundu.

Merkeze bağlı Alatarla köyünde 300 küçükbaş hayvanını otlatmak amacıyla meraya bırakan İ.A, bir süre sonra hayvanlarının kaybolduğunu fark etti.

Köylülerin yardımıyla çevrede arama yapan İ.A, hayvanları bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanların çalınmış olabileceği ihtimaline karşı geniş çaplı arama başlattı.

Drone ile havadan da arama yapan ekipler, kayıp küçükbaş hayvanları 8 saat süren çalışma sonucu köyden 15 kilometre uzaklıkta buldu.

Hayvanların bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan S.B. jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Allah jandarmamızdan razı olsun. Hayvanlarım bulunmasaydı Kurban Bayramı öncesi mağduriyet yaşayacaktım." dedi.

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